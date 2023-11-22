22 ноября, 13:33

В Литве в забастовке с требованием повысить зарплату учителям участвуют 2,4 тыс. человек

По информации национального агентства образования, наибольшую активность в акции протеста демонстрируют образовательные учреждения Вильнюса и Клайпеды

ВИЛЬНЮС, 22 ноября. /ТАСС/. Около 2,4 тыс. работников системы образования Литвы принимают участие в возобновленной забастовке с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда учителей. Во второй половине дня они проведут митинг у Сейма (парламента), сообщило национальное агентство образования.

"К забастовке присоединились 2 395 человек, из них педагогических работников - 2 211 человек. Наиболее активно в акции протеста участвуют образовательные учреждения Вильнюса и Клайпеды", - говорится в сообщении.

Профсоюз работников системы образования проводит забастовку учителей с 29 сентября. 12 октября она была приостановлена. Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €2 тыс. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместители. В сельских школах многие педагоги загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке. 

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