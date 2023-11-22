В Пресненском районе Москвы планируется построить административно-деловой центр

Здание общей площадью 50 тыс. кв. м будет состоять из трех овальных корпусов, соединенных в центральной части

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Строительство административно-делового центра с подземной автостоянкой планируется на территории Центрального административного округа по адресу: Скатерный переулок, владение 3. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Застройщиком разработана проектная документация и утверждено архитектурно-градостроительное решение. В настоящее время ведется оформление разрешительной документации для строительства объекта", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Руководитель департамента уточнил, что здание общей площадью 50 тыс. кв. м будет состоять из трех овальных корпусов, соединенных в центральной части. Цветовая растяжка фасада подчеркивает форму и изгиб здания.

Помимо офисных помещений в здании предусмотрены кафе и рестораны. В подземной части расположена двухуровневая парковка на 328 машино-мест.