В Перми выпал снег с частицами почвы из Средней Азии

По данным гидрометцентра, частицы могли появиться в городе вместе с циклоном, определяющим погоду на достаточно обширных территориях

ПЕРМЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Снег серо-желтого цвета, предположительно, с частицами почвы из Средней Азии выпал в Перми. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Уральский гидрометцентр) в своем Telegram-канале.

"В городе Перми на снежном покрове образовалась серо-желтая корка, которая, скорее всего, образовалась из-за выноса в регион частиц почвы с бесснежных пока районов Средней Азии (прикаспийские районы Казахстана, север Узбекистана, Туркменистана)", - сообщает гидрометцентр.

По данным ведомства, частицы могли появиться в Перми с циклоном, определяющим сейчас погоду на достаточно обширных территориях. "Скорость юго-восточного и южного ветра в средней тропосфере достигает 20-28 м/с. Подхваченные циклоном частицы земли смешались со снегом и ледяным дождем, достигли Пермского края, где в минувшие сутки выпадали в виде сильного снега и ледяного дождя", - пояснили в Уральском гидрометцентре, отметив, что ледяной дождь прошел в столице Прикамья минувшей ночью и сегодня днем при температуре минус 5-6 градусов, после чего и образовал корку в процессе замерзания.

В Прикамье с вечера понедельника начались сильные снегопады. По данным метеорологов, на этой неделе выпадет до половины месячной нормы осадков. Также синоптики сообщали о самой сильной за несколько лет гололедице.