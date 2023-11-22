22 ноября, 13:17

В Саратовской области учредили День саратовских авиастроителей

Его будут отмечать 3 декабря

САРАТОВ, 22 ноября. /ТАСС/. День саратовских авиастроителей, который будут отмечать 3 декабря, учредили в Саратовской области. Поправки в закон о праздниках и памятных датах в двух чтениях приняли депутаты областной думы на очередном заседании.

Дата приурочена к появлению Саратовского авиационного завода.

"Законопроект закрепляет эту памятную, не только для саратовцев, дату. Законопроект отражает значимые для истории города трудовой доблести, Саратова, факты. В период Великой Отечественной войны наш город являлся центром авиастроения, каждый четвертый истребитель был выпущен именно на Саратовском авиационном заводе", - сказала депутат Юлия Литневская.

С августа 1937 года Саратовский завод комбайнов начали перепрофилировать для выпуска боевых самолетов. Официально производство стало авиационным 3 декабря 1937 года на основании приказа народного комиссара оборонной промышленности СССР.

За годы Великой Отечественной войны в кооперации с другими заводами Саратовский авиационный завод выпустил более 8,5 тыс. самолетов-истребителей Як-1 и 3,6 тыс. самолетов-истребителей Як-3. В послевоенное время саратовское авиастроение продолжало развиваться. Благодаря саратовским конструкторам и авиастроителям на Саратовском авиационном заводе производились самолеты Як-11, МиГ-15, Як-25, Як-27, Як-38 и многие другие, также было освоено производство ракетной техники. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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