Каждый второй опрошенный ученик 7-11-х классов заинтересован в изучении ИИ-технологий

По данным исследования, 34% респондентов намерены связать свою жизнь с информационными технологиями

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Почти 56% школьников 7-11-х классов в России заинтересованы в изучении технологий искусственного интеллекта (ИИ), даже если не планируют работать в IT-направлении. Об этом говорится в результатах исследовании, предоставленных ТАСС пресс-службой образовательного центра "Сириус".

"Опрос проводился среди 1 141 ученика "Сириус.Курсов" - онлайн-школы дополнительного образования центра "Сириус". Согласно результатам, больше половины опрошенных - 56% - заинтересованы в изучении технологий искусственного интеллекта", - говорится в результатах исследования.

По данным исследования, 34% опрошенных намерены связать свою жизнь с информационными технологиями. Из них изучать технологии ИИ хотели бы 84% школьников. Еще 66% респондентов планируют в будущем работать по другим специальностям, таким как ученый-биолог, физик, врач, инженер и другие. Тем не менее они все равно заинтересованы в изучении технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили 289 опрошенных школьников, отметили в пресс-службе.

"Искусственный интеллект способен приносить пользу в самых разных областях, не только в IT. Поэтому важно, что школьники, которые сейчас не планируют связать свою жизнь с IT, все равно интересуются технологиями искусственного интеллекта. Это поможет достичь эффективности рабочих процессов в других областях, возможно, даже совершить научные открытия", - прокомментировал Александр Садовников, руководитель отдела аналитики АНО "Сириус.Курсы" и преподаватель курсов по искусственному интеллекту.

При выборе специальности подавляющее большинство респондентов (90%) назвали определяющим фактором интерес к профессиональной сфере. Уровень дохода, востребованную в будущем специальность и возможность применить свои навыки и знания выбрали более 65% опрошенных. Как отмечается пресс-службой, среди самых редких профессий, которые выбрали школьники, оказались селекционер, археолог, оператор атомных электростанций, бионический протезист и криптограф.

"Сириус.Курсы" - это онлайн-школа дополнительного образования центра "Сириус". Ученикам доступны бесплатные курсы по научным дисциплинам: математика, информатика, физика, химия, биология, лингвистика, искусственный интеллект. В текущем году в онлайн-школе "Сириус. Курсы" на программах по искусственному интеллекту, математике и программированию прошли обучение более 40 тыс. школьников.