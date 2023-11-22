В Псковской области три возобновили работу после карантина из-за пневмонии

Речь идет об учебных заведениях города Великие Луки

ПСКОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Три общеобразовательные школы в городе Великие Луки Псковской области, которые были закрыты на карантин из-за распространения внебольничной пневмонии, открылись в обычном режиме. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

"Школы в городе Великие Луки, где регистрировались случаи внебольничной пневмонии, <...> открылись в обычном учебном режиме", - отмечается в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

В конце октября из-за распространения внебольничной пневмонии были закрыты великолукские школы №5, №6 и №16. Учебный процесс был организован в дистанционном формате. В школах был введен так называемый утренний фильтр: у детей измеряют температуру тела, их руки обрабатывают антисептиками.

Число случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области за последнюю неделю увеличилось более чем на 25%, в настоящее время на территории региона зафиксировано 4,7 тыс. случаев. Доля детей до 14 лет среди заболевших составляет 56,9%.