22 ноября, 13:28

В Хабаровском крае начали формирование финмодели для КПП на Большом Уссурийском

Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что речь идет о создании пункта пропуска и строительстве подъездной дороги

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Формирование финансовой модели оборудования пункта пропуска и строительства подъездной дороги к нему на острове Большой Уссурийский начата в Хабаровском крае. Об этом в ходе "Часа субъекта" в Совфеде сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Остров Большой Уссурийский - остров совместного ведения с Китайской Народной Республикой. Мы готовим финансовую модель по оборудованию пункта пропуска и строительству подъездной дороги. Поручение президента 7 ноября на эту тему подписано", - сказал он.

В апреле 2021 года ТАСС сообщал со ссылкой на Дегтярева, что грузооборот пункта пропуска на российско-китайской границе на Большом Уссурийском составит на первом этапе 700 тыс. тонн. Врио главы региона пояснял, что остров разделен на российскую и китайскую части с 2005 года после демаркации российско-китайской границы. Но развитие острова не находило практической реализации, и правительство края предложило начать освоение острова по коммерчески привлекательным направлениям, в числе которых сравнительно быстрый запуск компактной совместной российско-китайской трансграничной зоны делового сотрудничества на базе объектов беспошлинной торговли, видовых маршрутов, обработки экспортно-импортных грузов.

Остров Большой Уссурийский расположен на Амуре. По нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал о том, что строительство пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае планируют начать в 2025 году. 

Теги:
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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