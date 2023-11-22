Комитет семей воинов Отечества получил свыше 200 тыс. обращений

Руководитель КСВО Юлия Белехова отметила, что в составе организации представлены все регионы России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комитет семей воинов Отечества (КСВО) получил более 200 тыс. обращений от военнослужащих - участников спецоперации и членов их семей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила руководитель комитета Юлия Белехова.

"С момента образования мы получили более 200 тыс. обращений. На сегодняшний день в работе порядка 4 тыс. обращений, среди них есть сложные, с судебными процессами и так далее", - отметила Белехова.

По ее словам, сегодня в составе комитета представлены все регионы страны. "Победа невозможна без помощи тыла, без объединения всех и вся. Сегодня 89 субъектов Российской Федерации объединены в нашем комитете. Людей очень много, много гуманитарной помощи отправляется на фронт. Это в том числе и письма, которые отправляются ребятам. 42 тыс. детских писем греют сердца наших бойцов, письма приходят из всех уголков страны. Ребята знают, кто за ними стоит и почему нельзя сделать ни шагу назад", - подчеркнула глава КСВО.

О создании КСВО было объявлено в ходе встречи президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих в ноябре 2022 года.