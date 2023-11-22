22 ноября, 13:29

Жителям Электростали сделают перерасчет за теплоснабжение из-за ремонта котельной

В ближайшие несколько дней работы будут закончены

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Подача тепла в ряде домов Электростали происходит по сниженным параметрам в связи с проведением ремонта на котельной "Восточная", в ближайшие дни работы будут завершены. Для жителей домов, которых затронула эта ситуация, сделают перерасчет коммунальных услуг, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

"Котельная работает на сниженных параметрах, работы активно ведутся, Минэнерго держит ситуацию на контроле. Сейчас тепло в дома подается не ниже СанПиНа, но продолжаем мероприятия по устранению нарушения. В ближайшие несколько дней работы будут закончены. Жители получат перерасчет за все дни в ноябре, когда ресурс не поставлялся или поставлялся ненадлежащего качества (теплоснабжение и горячее водоснабжение)", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что перерасчет проведут проактивно.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в микрорайоне Восточный городского округа Электросталь жители сообщают об отключении отопления и горячей воды. 

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