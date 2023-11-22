22 ноября, 13:33

Губернатору Кузбасса вручили юбилейную медаль ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Кемеровская область является регионом-шефом для Горловки

ТАСС, 22 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отмечен юбилейной медалью Донецкой Народной Республики, посвященной годовщине принятия ДНР в состав России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"Глава ДНР [Денис Пушилин] вручил Сергею Цивилеву юбилейную медаль, посвященную годовщине принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики. Медаль была учреждена в сентябре этого года", - говорится в сообщении.

Глава ДНР отметил, что Кемеровская область является регионом-шефом для Горловки. "Оказана огромнейшая поддержка, которая действительно чувствуется. Помимо гуманитарной составляющей очень многое делается, закладывается фундамент для развития Горловки в поствоенный период. Мы получаем помощь и в прохождении отопительного сезона: для наших городов это тоже очень значимо, так как в прошлом году, например, мы были в условиях водной блокады", - приводятся в сообщении слова Пушилина.

В свою очередь Цивилев напомнил, что машиностроители ДНР, Кузбасса и Томской области совместно изготовили первый импортозамещающий проходческий комбайн для угледобычи. "У нас есть общие цели и задачи, в том числе в экономике. Мы никому не позволим остановить развитие угольной отрасли. Угольная отрасль - это основа энергетики Российской Федерации. Будут развиваться и металлургия, машиностроение, особенно сейчас: в связи с санкциями у нас открылось серьезное окно возможностей для развития машиностроения", - подчеркнул Цивилев.

Глава ДНР находится с рабочей поездкой в Кемеровской области. Совместно с Цивилевым он возложил цветы к мемориалу Воину-освободителю, принял участие в конференции "Развитие производительных сил Кузбасса", а также участвует в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в Кемерове.

Горловка является подшефным городом Кемеровской области, а также побратимом Прокопьевска. Ранее из региона в Горловку направили несколько десятков строительной и дорожной техники, оборудование для городских котельных, оказывалась помощь в строительстве асфальтобетонного завода. 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичДНР
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