22 ноября, 13:34

В Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам

Они составляют от 3 тыс. до 50 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили проект регионального закона, предусматривающего административную ответственность, включая штрафы от 3 тыс. до 50 тыс. рублей, за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

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"Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на очередной сессии абсолютным большинством голосов приняли проект закона о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Он вступит в силу после его официального опубликования в прессе", - сказали в пресс-службе, добавив, что никаких дополнительных согласований законопроекта на требуется.

Законопроект был разработан после обращения уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области Ирины Ткаченко с учетом демографической ситуации в регионе. Он был предварительно рассмотрен комитетом по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту регионального Заксобрания и рекомендован к принятию депутатами.

Законопроект признает склонение к искусственному прерыванию беременности угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства и вводит запрет на подобные действия. Склонением к искусственному прерыванию беременности признаются действия по понуждению женщины к прерыванию беременности через уговоры и обман. При этом склонением к аборту не считается информирование женщины врачом о состоянии ее здоровья и наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

Депутаты также поддержали внесение в Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях изменений, которые предполагают за нарушение этого закона наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Президент России Владимир Путин называл острой проблему абортов в стране. Мордовия стала первым регионом страны, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности, такую же норму ввели в Тверской области, а в Крыму частные клиники официально уведомили Минздрав республики о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Вслед за Крымом последовали аналогичные меры и в других регионах страны. Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты, а глава Республики Коми Владимир Уйба предложил исключить аборты из полисов обязательного медицинского страхования за исключением угрозы жизни женщины. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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