В арктическом районе Карелии построили новый мост взамен аварийного

По данным управления пресс-службы правительства региона, Майгубский мост расширили с 8 до 11 м, а протяженность увеличили на 11 м

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 ноября. /ТАСС/. Новый Майгубский мост взамен старой аварийной переправы 60-х годов открыли в Сегежском районе Карелии, который входит в арктическую зону. В среду по нему запустили движение, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артур Парфенчиков.

"Запустили движение по Майгубскому мосту. Это крайне важный участок дороги "Кола" - Надвоицы - Сегежа. Не только для жителей, но и для Надвоицкого алюминиевого завода. Чтобы минимизировать неудобства, постарались выполнить работы в короткие сроки - новый мост построили за полтора года", - говорится в сообщении.

По данным управления пресс-службы правительства Карелии, Майгубский мост расширили с 8 до 11 м, а протяженность увеличили на 11 м. Его открытие стало финальным этапом восстановления автодороги "Кола" - Надвоицы - Сегежа, которая имеет большое значение для карельской арктической зоны. Ранее трассу - более 30 км - полностью отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина.

В июле 2023 года власти Карелии открыли движение по обновленному Ондоскому мосту. Его ремонт входил в федеральную целевую программу развития республики. Всего за последние три года на ремонт дорог в Сегежском районе было направлено около 6 млрд рублей.

Старый мост через Выгозеро был построен в 60-е годы и находился в аварийном состоянии. Из-за критического износа проезд по нему был ограничен. Строительство нового моста было необходимо не только для местных жителей, но и для отгрузки продукции с завода "Русский радиатор", который является одним из резидентов территории опережающего социально-экономического развития в поселке Надвоицы.

Сегежский район является самой южной территорией Карелии, часть которой входит в арктическую зону РФ. По данным пресс-службы главы республики, в июне 2022 года правительство региона и "Русал" договорились о совместном развитии завода "Русский радиатор", который находится в поселке Надвоицы. Для этого региональные власти разработали поэтапный план по решению вопросов инфраструктуры, в который входит ремонт Ондского моста, большинства дорог местного значения в Сегеже и Надвоицах, а также других объектов.