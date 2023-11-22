Издательский совет РПЦ отвез более 20 тыс. книг в новые регионы РФ в 2023 году

Литературу собрали за счет пожертвований издательств, уточнил председатель совета митрополит Калужский и Боровский Климент

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Издательский совет Русской православной церкви отвез в новые регионы России с начала 2023 года более 20 тыс. книг. Об этом сообщил председатель совета митрополит Калужский и Боровский Климент.

"В этом году мы от Издательского совета совершили три экспедиции туда, последняя вернулась где-то три недели назад, мы отвезли туда более 20 тыс. книг. В том числе большую партию книг отвезли в Бердянск, там создается православная гимназия, - учебную литературу, методическую литературу, книги для детей", - сказал он на пресс-конференции по итогам конкурса "Просвещение через книгу".

По его словам, в новых регионах не хватает детских книг, книг для подростков, а также классики русской литературы. "20 тыс. книг отвезли, это за счет пожертвований издательств", - уточнил он.