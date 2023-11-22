В Италии министр остановил пассажирский поезд и сошел из-за его отставания от графика

Затем министр продолжил путь на мероприятие в район под Неаполем - Кайвано на автомобиле с мигалкой

РИМ, 22 ноября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Италии Франческо Лоллобриджида остановил пассажирский поезд, на котором ехал в Неаполь, и сошел на "специально организованной остановке" из-за того, что состав шел с большим опозданием. Об этом сообщила газета Il Fatto quotidiano.

Как уточняется, из-за проблем на высокоскоростной железнодорожной линии поезд, следовавший по маршруту Турин - Салерно, шел с опозданием почти два часа. Специальная остановка была организована под Римом для того, чтобы министр и его помощники сошли, утверждает издание. Затем министр продолжил путь на мероприятие в район под Неаполем - Кайвано, - отмеченный особо неблагополучной криминогенной обстановкой, на автомобиле с мигалкой.

Данный поступок вызвал волну критики министра со стороны оппозиции, вплоть до призывов к его отставке. Это не первый скандал вокруг Лоллобриджиды, ближайшего соратника премьер-министра Джорджи Мелони и мужа ее сестры Арианны. Оппоненты видят в его заявлениях отголоски фашисткой идеологии. И инцидент с поездом не исключение, поскольку в Италии есть поговорка, что во времена Бенито Муссолини "поезда ходили по расписанию". Задержки на сети железных дорог Италии сейчас не редкость.