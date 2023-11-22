Торкунов заявил, что патриотическая направленность работы МГИМО носит системный характер

По словам ректора, подобная деятельность должно быть встроена в учебный процесс

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Патриотическая направленность работы МГИМО носит системный характер, планируется большое количество соответствующих мероприятий. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на заседании Центра патриотического воспитания МИД России.

"Патриотическая направленность МГИМО МИД носит системный характер. Это не просто отдельные мероприятия. Кто следит за нашей работой - она не касается только университета. Обращаем внимание на огромное количество событий, которые имеют яркую патриотическую окраску", - сказал он.

Торкунов упомянул одно из ближайших таких событий - Фестиваль народов России. "В нем будут участвовать студенты МГИМО, те, кто приехал с самых разных регионов: Дальнего Востока, Центральной России, Кавказа. Впервые в этом году будут выступать ребята из ЛНР и ДНР на этом фестивале", - уточнил он.

При этом, по словам ректора, подобная деятельность должно быть встроена в учебный процесс, "все это должно быть в рамках системы". Он также отметил, что ведется подготовка новых направлений работы с акцентом на духовно-патриотриотическое воспитание, а также среди ключевых задач вуза назвал подготовку к Всемирному фестивалю молодежи, выборам президента РФ и к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Проректор МГИМО Станислав Суровцев в своем выступлении также отметил, что вуз в рамках работы по треку специальной военной операции и доверия к государству "реализует большой, многоформатный комплекс мероприятий". "От встреч с участниками СВО, военкорами и до сбора гуманитарной помощи. Ведем активную работу по организации концертов для бойцов, которые находятся на реабилитации", - сказал он.