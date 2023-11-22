22 ноября, 14:59

Скорость движения на кольцевой дороге Парижа снизят до 50 км/ч в 2024 году

Меру представили в рамках проекта по снижению вредных выбросов

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти французской столицы намерены снизить ограничение скорости на кольцевой дороге Парижа с 70 до 50 км/ч уже в 2024 году. Соответствующая мера была представлена в рамках проекта по снижению вредных выбросов, основные положения которого опубликованы на сайте мэрии.

Кроме того, на кольцевой дороге появится выделенная полоса для общественного транспорта и лиц, совместно использующих автомобиль (в салоне должны находиться два человека и более).

Также планируется организовать пешеходные зоны в каждом из 20 округов Парижа и ограничить въезд в центр города.

Ожидается, что новые правила вступят в силу сразу после окончания парижской Олимпиады в сентябре 2024 года. 

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Франция
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