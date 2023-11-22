22 ноября, 14:30,
обновлено 22 ноября, 14:39

Приставам могут разрешить розыск должников по геолокации мобильных телефонов

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Это предусмотрено концепцией развития системы принудительного исполнения до 2030 года, работу над которой Минюст завершает совместно с ФССП России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы могут получить полномочия по розыску должников через геолокацию их мобильных телефонов, а также по созданию единого долгового досье с данными о должниках. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста России Владимир Ведерников в ходе сессии "Модели развития системы принудительного исполнения" на проходящей в министерстве международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

По его словам, это предусмотрено концепцией развития системы принудительного исполнения до 2030 года, работу над которой Минюст завершает совместно с ФССП России.

В частности, сообщил Ведерников, в числе включенных в концепцию мер, направленных на повышение эффективности исполнительного производства, предлагается "наделить должностных лиц органов принудительного исполнения полномочиями получения геолокационных данных мобильных устройств, используемых разыскиваемыми должником и ребенком" (например, в случае исполнения производств о передаче ребенка другому родителю). Кроме того, приставы могут получить право вскрывать помещения "при наличии оснований полагать, что там скрывают ребенка, разыскиваемого в рамках исполнительного производства об отобрании и передаче ребенка".

Долговое досье

Представитель Минюста сообщил, что, помимо перехода от исполнительных листов к единому реестру записей требований на основании решений судов и иных уполномоченных органов (реестровой модели принудительного исполнения), планируется создание приставами единого долгового досье. "Это некое облачное хранилище данных о должниках. Мы считаем, что это повысит эффективность идентификации должников и поиска их имущества", - пояснил он.

В концепции также предлагается установить особенности исполнения производств с размером взыскания до 30 тыс. рублей в целях сокращения затрат на ведение исполнительного производства, а также особенности обращения взыскания на цифровой рубль, цифровую валюту и цифровые финансовые активы, перейти на реализацию арестованного имущества через электронные торги, отрегулировать принудительное исполнение в отношении должников-банкротов и должников-бюджетополучателей.

Для приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, которые обеспечивают охрану судов и проведения исполнительных действий у должника, планируется закрепить права по осуществлению досмотра находящихся в зданиях судов и органов принудительного исполнения, в том числе с применением технических средств, а также досмотра в иных помещениях при наличии соответствующих постановлений.

Приставы-следователи

Также в концепцию включено предложение наделить приставов правом проведения не только дознания, но и предварительного следствия по преступлениям, связанными или выявленными в ходе исполнительного производства. "Например, это могут быть дела о мошенничестве при предъявлении поддельного исполнительного листа, об изготовлении и использовании иных поддельных документов уже в ходе исполнительного производства", - пояснил Ведерников. Сейчас такие дела расследуют следователи МВД. "Почему бы не передать эту функцию ФССП России как органу государственной власти, который отвечает за сферу принудительного исполнения и имеет в своем штате соответствующих подготовленных специалистов?" - заметил представитель Минюста.

Кроме того, предлагается исключить из статей 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и 315 (неисполнение решения суда) УК РФ, уголовные дела по которым расследуют судебные приставы, оценочный признак "злостности", "не позволяющий сформировать единообразную судебную практику в части применения к должникам, не исполняющим судебные решения, мер уголовно-правового характера", отметил представитель Минюста.

По его словам, предусмотренные в концепции меры по развитию принудительного исполнения планируется последовательно реализовать в 2024-2030 годах. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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