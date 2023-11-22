Глава информцентра ООН считает, что организация может быть более подготовленной к вызовам

По словам Владимира Кузнецова, для этого нужно пересмотреть ее функции, структуру и распределение ресурсов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Директор информационного центра Организации Объединенных Наций (ООН) в Москве Владимир Кузнецов допустил, что ООН может быть более подготовленной к вызовам будущего, если пересмотреть ее функции, структуру и распределение ресурсов.

"В нынешних обстоятельствах очень сложно мечтать о том, что можно построить ООН с нуля, либо реформировать ООН, начав с чистого листа. Но в то же самое время, наверное, идти по пути эволюции, разумно пересматривать функции организации, ее структуру, распределение ресурсов с тем, чтобы сделать ее более подготовленной к вызовам будущего, можно", - сказал он, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай", посвященной роли ООН в меняющемся миропорядке.

По словам Кузнецова, ответ на вопрос о том, сохраняет ли организация свое значение, со стороны экспертов и тех, кто представляет организацию, будет однозначно положительным.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя на Генеральной Ассамблее доклад по теме "Наша общая повестка", заявил о необходимости провести реформу глобальных институтов и подчеркнул, что организация "предпринимает важные шаги, чтобы преобразовать методы своей работы".