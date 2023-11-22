22 ноября, 15:21

Белорусские сенаторы одобрили соглашение о признании ученых степеней в ЕАЭС

Далее документ поступит на подпись президенту страны

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который 1 ноября был принят в одном чтении депутатами Палаты представителей, теперь поступит на подпись президенту страны.

Соглашение, заключенное правительствами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, регулирует вопросы, связанные с взаимным признанием в рамках трудовой миграции документов об ученых степенях. В их числе документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук, выданные на основании публичной защиты диссертации в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС.

Для проверки подлинности документов об ученых степенях обладатели ученой степени, работодатели и заинтересованные органы вправе направлять запросы в компетентные структуры и уполномоченные организации других стран ЕАЭС, а также использовать общедоступные информационные ресурсы.

Соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур государствами-членами, но не ранее даты вступления в силу протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 31 марта 2022 года. К настоящему времени этот протокол, направленный на устранение выявленных в правоприменительной практике пробелов в правовом регулировании, в силу не вступил. Минск и Москва завершили ратификацию документа в конце сентября и в конце декабря 2022 года соответственно. 

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