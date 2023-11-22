ВЦИОМ: число сталкивающихся с фейками россиян сократилось на треть

Согласно опросу, основным источником фейков остается интернет, а их основной темой - специальная военная операция

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Количество россиян, которые сталкивались с фейковой информацией, с марта 2022 года сократилось почти на треть. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов на сессии международного форума "Диалог о фейках".

"Сегодня порядка 40% [респондентов] - в действительности, может быть, больше - признаются, что они видели, встречали фейковую, недостоверную информацию за последние месяцы. Что важно - это число сократилось практически на треть. В марте 2022 оно составляло более 60%", - сказал.

Он отметил, что основным источником фейков остается интернет, а их основной темой - специальная военная операция. "Если сейчас 46% говорят о том, что эта [фейковая] информация касалась специальной военной операции, то совсем не так давно он [этот показатель] был почти 90%", - пояснил Мамонов. При этом относительно событий внутри страны фейков становится больше, добавил руководитель департамента.

По данным ВЦИОМ, 87% россиян понимают, что сейчас ведется информационная война. "64% - намного больше, чем в 2021 году, - заявляют о том, что они, наши респонденты, могут отличить достоверную информацию от фейковой. Это навык, навык формируется. Люди самостоятельно занимаются перепроверкой", - рассказал Мамонов.

Он также привел данные, что абсолютное большинство россиян считают необходимым бороться с фейками, а 47% заявляют, что надо блокировать любую недостоверную информацию вне зависимости от масштаба значимости и предполагаемых источников.