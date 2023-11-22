22 ноября, 14:46
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: число сталкивающихся с фейками россиян сократилось на треть

Согласно опросу, основным источником фейков остается интернет, а их основной темой - специальная военная операция

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Количество россиян, которые сталкивались с фейковой информацией, с марта 2022 года сократилось почти на треть. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов на сессии международного форума "Диалог о фейках".

"Сегодня порядка 40% [респондентов] - в действительности, может быть, больше - признаются, что они видели, встречали фейковую, недостоверную информацию за последние месяцы. Что важно - это число сократилось практически на треть. В марте 2022 оно составляло более 60%", - сказал.

Он отметил, что основным источником фейков остается интернет, а их основной темой - специальная военная операция. "Если сейчас 46% говорят о том, что эта [фейковая] информация касалась специальной военной операции, то совсем не так давно он [этот показатель] был почти 90%", - пояснил Мамонов. При этом относительно событий внутри страны фейков становится больше, добавил руководитель департамента.

По данным ВЦИОМ, 87% россиян понимают, что сейчас ведется информационная война. "64% - намного больше, чем в 2021 году, - заявляют о том, что они, наши респонденты, могут отличить достоверную информацию от фейковой. Это навык, навык формируется. Люди самостоятельно занимаются перепроверкой", - рассказал Мамонов.

Он также привел данные, что абсолютное большинство россиян считают необходимым бороться с фейками, а 47% заявляют, что надо блокировать любую недостоверную информацию вне зависимости от масштаба значимости и предполагаемых источников. 

Теги:
РоссияОпросы общественного мнения
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация