Эксперты: вокруг России будут формироваться блоки "информационных союзников"

В будущем они будут созданы на базе БРИКС и ШОС, а также в партнерстве со странами-единомышленниками, считаетстарший преподаватель кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ Зиад Шахуд

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия лоббирует "альянсы информационного союзничества", в будущем такие блоки будут созданы на базе БРИКС и ШОС, а также в партнерстве со странами-единомышленниками. Такое мнение высказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ Зиад Шахуд на международном форуме "Диалог о фейках".

Комментируя тенденции глобального информационного противостояния в мире, он отметил, что в будущем сформируется "очень интересное явление". "Мы увидим не только экономических и военных союзников, но и информационных союзников. Я думаю, это логично, потому что есть страны, которые хотят вести такую же информационную политику, [как и Россия], - подчеркнул эксперт. - Россия как раз лоббирует это направление - напоминаю про голосование по искусственному интеллекту в ООН. Россия как раз пыталась лоббировать среди всех стран, которые смотрят одинаково на эту тему".

Аналитик указал, что к настоящему моменту определенный уникальный опыт информационной политики накопили такие крупные партнеры Москвы, как Нью-Дели и Пекин. "В будущем мы увидим, как эти страны начнут налаживать [информационные] отношения между собой. У нас есть БРИКС, ШОС. В рамках этих организаций и не только мы увидим digital alliances (диджитал алаинсис, "цифровые союзы" - прим. ТАСС). Тема уже обсуждается", - добавил он.

Сети партнеров

Значимость продвижения информационного союзничества с Россией обозначил в рамках дискуссии и представитель узбекской стороны. Так, начальник Управления анализа и планирования Агентства информации и массовых коммуникации при Администрации президента Республики Узбекистан Марат Аитов указал в частности, что особый интерес для Ташкента представляет сфера фактчекинга. "Узбекистан в начале пути развития системы фактчекеров. У нас буквально по пальцам можно пересчитать количество фактчекинговых платформ, - отметил он. - Мы должны работать в этом направлении. Мы должны развивать сотрудничество, в том числе с Российской Федерации, потому что вы далеко ушли по этому вопросу. Вы сейчас на передовой".

Специалист выразил убежденность, что у двух стран "очень большой незадействованный потенциал сотрудничества в этом направлении". "Узбекистану есть чему учиться у Российской Федерации", - резюмировал он, выразив готовность работать вместе с Россией в информационном пространстве.

Китайский коллега, начальник службы информации Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Дэлу в свою очередь призвал партнеров не забывать о ключевых тезисах гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова. Ранее руководитель ТАСС на Втором медиафоруме руководителей информационных агентств Россия - Африка в Санкт-Петербурге обратил внимание на дефицит взаимопонимания международных игроков в информационной среде. "Он (Кондрашов - прим. ТАСС) призвал открыть новые корпункты в Африке и отметил, что пока эта работа не сделана, самый лучший способ для укрепления взаимопонимания - это познакомиться и стать друзьями, поскольку благодаря дружбе возникает общение и рождаются честные слова, которые разрушат старые мифы и стереотипы мышления, - подчеркнул Ван Дэлу. - В борьбе с фейками мы (Китай и Россия - прим. ТАСС) уже идем вместе".

Мосты компромиссов

В отличие от китайских коллег, внимательных к предложенному ТАСС объединительному подходу в информационной среде, западные коллеги продолжают стремиться к прямой конфронтации. Так, по словам военного корреспондента телеканала "Мегаполис" Кристель Нэан, к консенсусу в информационной среде Запад сегодня "еще не готов". "Сейчас я не вижу их готовности к компромиссу. У них есть доминантная позиция, и они не хотят от нее отходить, - подчеркнула она. - Это не в их интересе. <…> Поэтому мы должны сами укреплять свои позиции, чтобы они были готовы идти на компромиссы. Пока же у нас не будет достойных альтернатив, это будет очень трудно".

По оценке эксперта, своего рода "мостом между западным и русским интернетом" могут стать нейтральные платформы, которые Россия могла бы продвигать при одновременном качественном развитии собственных национальных ресурсов. "Нужен мост, чтобы передать наш взгляд. Это очень важно. Без этого фейки будут оставаться в западном интернете и мы не сможем противостоять им эффективно", - резюмировала она.

В свою очередь председатель общественной организации "Движение Союз" Белоруссии Сергей Лущ усомнился, что мосты можно наладить с Западом и в рамках даже отдельно взятого, но весьма чувствительного сегодня вопроса о глобальном регулировании интернета. По оценке специалиста, рассчитывать на достижение консенсуса в этом вопросе на площадке ООН пока не приходится. "По поводу глобального регулирования [интернета могу отметить, что] я сегодня не верю, что Организация Объединенных Наций является эффективным инструментом регулирования каких-то вообще международных процессов. Этот институт сам требует перезагрузки, но стремление к регулированию должно быть обязательным", - добавил он.

Командная игра

Специалист по международному развитию, председатель правления Организации по развитию и сотрудничеству в Африке (DevCA) Дэвид Окпатума в ходе своего выступления сместил акцент в вопросе интернет-регулирования с глобального контекста в плоскость узкопрофессионального подхода.

"Мы (медиа - прим. ТАСС) в некотором смысле голкиперы на воротах этой информации, потому что мы должны контролировать тот огромный поток информации, который входит и выходит из разных источников. Ее надо обязательно регулировать и контролировать, - отметил эксперт. - Занимаясь этим процессом, мы должны фильтровать информацию, понимать, какую она будет иметь отдачу для людей. Это должна быть значимая и ценная информация".