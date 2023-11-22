Медведев считает, что юбилей СПбГУ даст новый импульс развития вуза

Как заявил зампред Совбеза РФ и председатель попечительского совета вуза, в ходе подготовки к юбилею "была проделана значительная работа"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Юбилей Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в 2024 году нужно провести достойно, чтобы дать вузу новый импульс развития как современного центра образования, несмотря на непростую обстановку. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета СПбГУ Дмитрий Медведев.

"Обстановка в целом, как известно, непростая. Тем не менее нужно сделать все, чтобы достойно отметить юбилей прославленного университета, сделать этот юбилей действительно праздничным. Не просто провести торжества, которые приурочены к этой дате, хотя это и неплохо, но самое главное - дать университету новый импульс развития как современному многопрофильному центру образования, науки и культуры", - указал Медведев на заседании попечительского совета СПбГУ.

Он добавил, что в ходе подготовки к юбилею вуза "была проделана значительная работа". "Я хотел бы, пользуясь этой возможностью, искренне поблагодарить всех, кто участвовал и участвует в подготовке к юбилею Санкт-Петербургского государственного университета", - сказал Медведев.

"Сейчас нужно сосредоточиться на проектах, которые имеют особое значение, дают, дадут, - мы во всяком случае на это надеемся, - серьезную отдачу на многие годы вперед", - отметил Медведев. Также зампред Совбеза РФ добавил, что речь идет о "Территории развития" и научном центре "Невская дельта" СПбГУ. "Сейчас пора уже сделать решающие шаги. <…> Давайте еще раз обсудим, как идут дела, какие проблемы есть сейчас - их много, но тем не менее дорогу осилит идущий, надо двигаться вперед", - обратился он к членам попечительского совета.

Санкт-Петербургский государственный университет был основан 23 января 1724 года. В следующем году ему исполняется 300 лет.