В Нижегородской области предложили ввести в регионе ответственность за склонение к аборту

Медицинские работники обязаны будут информировать женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на организм и о возможных осложнениях после аборта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Ответственность за склонение к аборту, а также возможность его проведения только после УЗИ и демонстрации сердцебиения ребенка матери, предложили ввести в Нижегородской области. Соответствующий проект закона, внесенный губернатором Глебом Никитиным, рассмотрели депутаты на заседании комитета заксобрания по социальным вопросам, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроектом предлагается на территории области установить запрет на склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности, путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. <...> Одно из новшеств, которое мы предполагаем, законодательно установить - это проводить искусственное прерывание беременности после проведения ультразвукового исследования, в процессе которого осуществляется женщине демонстрация сердцебиения его будущего ребенка", - сказала министр здравоохранения Галина Михайлова во время доклада.

Кроме того, в проекте закона сказано, что медицинские работники и врачи обязаны будут информировать женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на организм и о возможных осложнениях после аборта, а также создавать у женщин положительные установки на рождение ребенка.

Михайлова рассказала, что сейчас в репродуктивный возраст вступают люди, рожденные в те годы, когда отмечался резкий спад рождаемости. Кроме того, молодые люди откладывают возраст материнства и отцовства на более поздний период до получения образования, профессии, до приобретения материальных благ. Так, возраст первородящих на сегодня составляет 31 год. "Увеличение рождаемости возможно, в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины, сокращения числа осложнений во время процедуры прерывания беременности и сохранения репродуктивной функции женщины", - добавила министр здравоохранения области.

Подпольные аборты и отказ от рождения детей

Депутаты во время обсуждения проекта закона поинтересовались не приведут ли такие меры к росту так называемых подпольных случаев прерывания беременности. Михайлова при этом пояснила, что к этому может привести только полный запрет на проведение абортов, который власти не поддерживают. "Очень много идет рассуждений о том, чтобы вообще запретить аборт, мы категорически против, потому что там будет теневой такой момент", - сказала министр.

Один из членов комитета Дмитрий Бедняков отметил, что выступает за любые поправки, которые влекут за собой возможность увеличения рождаемости. Он добавил, что закон также нуждается в понятийном аппарате. Кроме того, по его мнению, нужно осторожно подходить к вопросу административной ответственности за склонение к абортам, но не стоит дожидаться отдельных изменений. "И не надо дожидаться отдельных изменений в наш КоАП Нижегородской области, если есть у нас на этот счет полномочия, их нужно предложить ко второму чтению эти поправки", - отметил Бедняков.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и доработать ко второму, передает корреспондент ТАСС.