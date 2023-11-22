Дом 1970 года постройки капитально отремонтировали в столичном районе Вешняки

Специалисты привели в порядок фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Работы по обновлению дома №14/9 на Снайперской улице выполнили в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Этот крупнопанельный дом был возведен в 1970 году по типовому проекту, специалисты привели в порядок фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

"Особое внимание уделили выполнению работ по обновлению портрета дома. Дело в том, что его фасад изначально был отделан мелкоразмерной плиткой, которая по сути своей неремонтопригодна. В Москве дома с такими фасадами восстанавливают по современной технологии, используя полимерцементные смеси на армирующих сетках. Этот метод крайне эффективен, так как позволяет не только создать красивый облик дома, но и повысить его энергоэффективность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе работ по обновлению фасада специалисты промыли открытые поверхности фасада, ликвидировали трещины. На следующем этапе они нанесли штукатурно-клеевой состав с армирующей сеткой и положили слой из декоративных составов, после чего фасад окрасили. В завершение работ была проведена расчистка и герметизация межпанельных швов. Финальными штрихами стала замена дверей входных групп, монтаж балконных экранов, ремонт откосов и устройство новой отмостки.

Кроме того, на крыше многоквартирного дома прошли работы по замене кровельного настила. Также были произведены работы по замене магистралей холодного и горячего водоснабжения.

"Интересно отметить, что улица, на которой расположен данный дом, и прилегающая к ней улица непосредственно связаны с именем Алии Молдагуловой. Это советская девушка-снайпер во время Великой Отечественной войны уничтожила 78 немецких захватчиков и стала одним из самых юных героев Советского Союза", - заключили в ФКР.

Московская программа капитального ремонта включает более 29 тыс. домов общей площадью более 290 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 115 тыс. лифтов. В 2023 году планируется отремонтировать 2,3 тыс. домов.