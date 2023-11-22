22 ноября, 15:20

На Ямале построили сеть наземных станций для получения данных с беспилотников

Глава региона Дмитрий Артюхов отметил, что территории округа требуют активного внедрения современных подходов мониторинга и контроля за беспилотными авиационными системами

ТАСС, 22 ноября. Сеть наземных станций, покрывающих площадь более 360 тыс. кв. м, для получения данных с беспилотников построена на Ямале в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации по итогам встречи в Москве губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

"Для получения данных с беспилотников в режиме реального времени на Ямале построена сеть наземных станций, состоящая из восьми радиоретрансляторов. Зона покрытия каждого - более 45 тыс. кв. км", - говорится в сообщении.

ЯНАО участвует в федеральном проекте "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем". Артюхов подчеркнул, что огромные территории Ямала требуют активного внедрения современных подходов мониторинга и контроля за беспилотными авиационными системами.

Ядров в свою очередь отметил, что агентство будет и дальше поддерживать развитие в регионе наземной инфраструктуры воздушного транспорта, местных авиакомпаний, продолжит содействовать внедрению в экономику округа беспилотных авиационных технологий. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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