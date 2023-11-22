22 ноября, 15:12

Захарова отметила растущий запрос в российском обществе на служение стране

Официальный представитель МИД РФ также отметила важность работы элит над тем, чтобы быть связующим звеном между государством и народом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на растущий запрос в обществе на то, чтобы служить стране, быть ей полезным.

"Мы очень часто слышим фразу, особенно часто с 2014-2015 годов: "Мы хотим быть полезны стране". И выпускники, и уже нашедшие себя в бизнесе люди приходили и говорили об этом", - сказала она на заседании Центра патриотического воспитания МИД России. Люди, как отметила дипломат, стали острее чувствовать, что собственное благополучие - это не все, особенно, когда получили такие знания, которые дают в МГИМО.

"Процессы идут фантастические, - продолжила она. - Они идут отнюдь не только сверху, не только из-за изменения обстоятельств, они идут от того, что человек начинает до этого доходить эмоционально, интеллектуально, по-разному". Однако многие, по словам Захаровой, не знают, как реализовать свою потребность быть полезным стране.

Дипломат также отметила важность работы элит над тем, чтобы быть связующим звеном между государством и народом. "И сохранять те ценности, до которых иногда у большинства и руки не доходят. Быть хранителями смыслов, национальных интересов, - указала она. - Задача элиты сделать так, чтобы управление этой землей было эффективным, сохраняющим ее на будущее, а не выбор для себя более комфортных условий в других странах, где элиты не ленятся". 

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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