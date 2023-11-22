Делегатов Всебелорусского собрания смогут избрать пять общественных организаций

В Минюсте Белоруссии сообщили, что общественные организации смогут принимать участие в реализации решений ВНС

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции Белоруссии подтвердило право пяти общественных организаций на взаимодействие с государственными органами, в том числе на избрание своих делегатов на Всебелорусское народное собрание (ВНС). Об этом сообщили в Минюсте республики по итогам состоявшейся коллегии ведомства.

"Своим решением коллегия подтвердила отнесение к субъектам гражданского общества, имеющим право на взаимодействие с государственными органами (организациями) в особых формах, следующих общественных объединений и объединения профсоюзов: республиканское общественное объединение "Белая Русь", Белорусское общественное объединение ветеранов, общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи", общественное объединение "Белорусский союз женщин", Федерация профсоюзов Беларуси", - отметили в Минюсте.

Там пояснили, что особыми формами взаимодействия госорганов и субъектов гражданского общества являются "избрание делегатов Всебелорусского народного собрания в предусмотренном законом порядке, проведение встреч с населением, трудовыми коллективами, диалоговых площадок в целях сбора и выработки предложений для вынесения на обсуждение Всебелорусского народного собрания". Также эти общественные организации смогут принимать участие в реализации решений ВНС, добавили в Минюсте Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил на 25 февраля 2024 года выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания и депутатов местных советов. В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования будут избраны 110 депутатов нижней палаты парламента и около 12,5 тыс. депутатов местных советов. Не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание, которое, согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой в феврале 2022 года, является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства. ВНС общей предельной численностью 1 200 делегатов будет формироваться на паритетной основе. Часть собрания (до 440 человек) составят делегаты "по должности", в том числе члены обеих палат парламента. Местные советы депутатов будут представлены 350 делегатами от всех регионов страны, избираемых из числа депутатов областного, базового и первичного уровней. Гражданское общество в ВНС будет представлено не более чем 400 делегатами. Приступить к работе Всебелорусское народное собрание должно до мая 2024 года.