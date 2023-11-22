Спикер Сейма Литвы предложила упразднить квоту на трудоустройство иностранцев

Вильнюс предоставляет преимущественное право на трудоустройства иностранцев тех профессий, которых не хватает в республике, либо жителям страны они не кажутся привлекательными

ВИЛЬНЮС, 22 ноября. /ТАСС/. Спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает разумным упразднение квоты на трудоустройство иностранцев. Соответствующие поправки к закону о правовом положении иностранцев она зарегистрировала в секретариате законодательного собрания.

"Это решение [о квотах] правящего большинства парламента прошлого созыва, которое якобы должно было охранять интересы рынка труда Литвы, критически оценивают и участники этого рынка, и миграционная служба", - сказала спикер журналистам.

По мнению главы парламента, это только увеличило бюрократию, издержки государства и работодателей.

Вильнюс предоставляет преимущественное право на трудоустройства иностранцев тех профессий, которых не хватает в Литве, либо жителям страны они не кажутся привлекательными. Законом, однако, предусмотрены ограничительные квоты. "Дефицитные профессии потому и внесены в список для приема иностранцев, потому что своих работников на эти места не хватает, но сами собой они не заполнятся после того, как квота исчерпана", - отметила Чмилите-Нильсен.