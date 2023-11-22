22 ноября, 15:29

В Твери госпитализировали рок-музыканта Ника Кунцевича

По словам администратора страницы музыканта в соцсети, артисту предстоит операция на сосудах головного мозга

ТВЕРЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Российского рок-музыканта Николая Кунцевича, известного под псевдонимом Ник Рок-н-Ролл, госпитализировали в неврологическое отделение Областной клинической больницы в Твери. Об этом сообщается в официальном сообществе музыканта во "ВКонтакте".

"Ник сейчас в Твери, Областная клиническая больница, отделение неврологии, где лежат с острым нарушением мозгового кровообращения, проходит доп. обследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артист ожидает контрольные процедуры, после которых консилиум врачей примет решение о проведении операции.

По информации со страницы артиста в социальной сети известно, что 20 ноября его доставили в Тверь на скорой помощи из районной больницы Вышнего Волочка, где он лежал в сосудистом отделении. По словам администратора страницы музыканта, Кунцевичу предстоит операция на сосудах головного мозга.

Николай Кунцевич родился 7 августа 1960 года в Оренбурге. Советский и российский музыкант, считается одним из основоположников панк и пост-панк музыки. Являлся организатором всероссийского фестиваля женского рок-вокала "Сирин". 

Теги:
РоссияТверская область
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