22 ноября, 15:33

В Москве на Летной улице ввели в эксплуатацию трехэтажный детсад

Здание рассчитано на 12 групповых ячеек и 300 мест

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Детский сад в составе жилого комплекса на северо-западе столицы сдан в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Объект расположен на территории района Покровское-Стрешнево по адресу ул. Летная, д. 95 Б, стр.1.

"Трехэтажный детский сад общей площадью более 4 тыс. кв. м рассчитан на 300 мест. В нем располагаются 12 групповых ячеек. Каждая состоит из раздевалки, игровой, спальни и буфета. Также проектом предусмотрен музыкальный и два физкультурных зала, кружковая, кабинеты психолога и логопеда, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что посещать учреждение смогут дети разных категорий мобильности: в здании и на прилегающей территории для них создана безбарьерная среда. При внешней отделке детского сада использованы плитка и металлические кассеты в составе вентилируемой фасадной системы, а также витражное остекление. Территория вокруг дошкольного учреждения огорожена, установлено видеонаблюдение. Также устроены проезды, тротуары и пешеходные дорожки, оборудованы игровые и спортивные площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки. Кроме того, установлены теневые навесы, выполнено комплексное озеленение.

"На каждом этапе строительства детского сада на Летной улице наши инспекторы проводили контрольно-надзорные мероприятия, чтобы оценить качество производимых работ и применяемых материалов. К ним привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые проводили необходимые лабораторно-инструментальные исследования. В результате итоговой проверки было выдано заключение о соответствии объекта проектной документации, а затем оформлено разрешение на его ввод в эксплуатацию. В скором времени здание будет передано городу", - пояснил глава Мосгосстройнадзора.

Всего в составе жилого квартала откроется 3 школы на 1,8 тыс. учеников и 4 детских сада на 900 воспитанников. 

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