ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным местом в мире для детей

Как заявила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел, "предположительно более 5,3 тыс. палестинских детей были убиты всего за 46 дней"

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. В мире нет места, где дети находились бы в большей опасности, чем сектор Газа. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

"Предположительно более 5,3 тыс. палестинских детей были убиты всего за 46 дней. Это более 115 детей в день, каждый день на протяжении недель и недель. Эти цифры свидетельствуют о том, что на детей приходится 40% смертей в Газе. Это беспрецедентно. Иными словами, сектор Газа - это самое опасное место в мире, чтобы быть ребенком", - сказала она на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку.

Рассел добавила, что, по поступающей в ЮНИСЕФ информации, более 1,2 тыс. детей находятся под завалами разрушенных зданий или числятся пропавшими без вести.

Рассел подчеркнула, что жизнь детей, переживших войну, необратимо меняется. "Насилие и потрясения, окружающие их" приводят к нарушениям в "физическом и когнитивном развитии". "Еще до начала этой эскалации более 540 тыс. детей сектора Газа - половина детского населения - были признаны нуждающимися в услугах по поддержке психического здоровья и в психосоциальной помощи", - указала она.