На юге Москвы построят семейный досуговый центр

Строительство центра позволит повысить доступность объектов торговли и услуг для жителей района

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Семейный досуговый центр появится в московском районе Бирюлево Восточное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Инвестору выделили 0,3 га земли для строительства семейного досугового комплекса "Царицынский". В здании появятся магазины и предприятия сферы услуг. Его общая площадь составит более 5,3 тыс. кв. м. Строительство центра позволит повысить доступность объектов торговли и услуг для жителей района", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что масштабные инвестпроекты направлены на инфраструктурное развитие, увеличение числа рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы. Для таких объектов город предоставляет землю без торгов.

"Выделенные участки расположены в Бирюлево Восточном по адресу: 6-я Радиальная улица, владения 7/11 и 7/15. Площадь одного превышает 0,2 га, а второго составляет почти 0,1 га. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых инвестор должен построить и ввести в эксплуатацию семейный досуговый центр", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.