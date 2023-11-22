В Днепре и Харькове переименовали еще почти 100 связанных с Россией улиц

В частности, решено отказаться от улиц Абаканской, Адыгейской, Забайкальской, Мурманской, Новосибирской, Саранской, Томской

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Очередная волна переименований улиц, названия которых связаны с Россией, прошла в Днепре (ранее - Днепропетровск) и Харькове.

Как следует из сообщения Харьковского горсовета в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в Харькове переименовали 26 улиц, проспектов и площадей. В частности, решено отказаться от улиц Абаканской, Адыгейской, Забайкальской, Мурманской, Новосибирской, Саранской, Томской. Также на карте города не будет имен Александра Невского и летчика Валерия Чкалова. Сменилось название и проспекта Героев Сталинграда.

По информации украинского издания "Вести", в Днепре изменили название 73 топонимов. В городе переименованы улицы Ангарская, Верхоянская, Волоколамская, Дальневосточная, Железноводская, Кемеровская, Кисловодская. Днепровские депутаты также решили сменить названия улиц имени летчика Николая Гастелло, генерала Дмитрия Карбышева, Зои Космодемьянской. Переименование также затронуло улицы, которые носили имена Александра Грибоедова, Сергея Аксакова, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Константина Циолковского.

Смену названий улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.