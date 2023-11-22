БелГУ запустил сетевую аспирантуру совместно с вузами из Москвы и Луганска

Программа работает по специальностям "селекция, семеноводство и биотехнология растений", "фармакология, клиническая фармакология" и "геоэкология"

БЕЛГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Белгородский государственный университет (БелГУ) запустил в текущем учебном году сетевые программы аспирантуры совместно с тремя университетами-партнерами из Москвы и Луганска, в которых аспиранты из Белгорода проведут часть своей научной работы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"БелГУ запустил сетевые программы аспирантуры по трем научным специальностям. Партнерами по разработке и реализации сетевых программ аспирантуры стали Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса, Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки и Институт географии Российской академии наук", - сообщает пресс-служба.

Программа работает по специальностям "селекция, семеноводство и биотехнология растений", "фармакология, клиническая фармакология" и "геоэкология". Научно-практическую подготовку в трех разных вузах-партнерах уже проходят три аспиранта БелГУ. Сетевой формат призван повысить качество научно-исследовательской деятельности и академической мобильности аспирантов, расширить их информационные и коммуникативные возможности, оптимизировать обучение за счет гибкого модульного соотношения теоретической и практической подготовки.

"Молодые ученые получат доступ к самым современным научно-образовательным технологиям и средствам обучения организаций-партнеров, смогут эффективно использовать ресурсы сразу двух вузов, перенимать опыт преподавателей, завяжут научные контакты с коллегами из других регионов для возможного участия в совместных исследованиях и разработках", - поясняют в пресс-службе университета.

По словам и.о. проректора по науке и инновациям БелГУ Николая Репникова, эффективные научно-образовательные партнерства - одна из стратегических целей университета, а сетевой формат является примером создания на основе интеграции потенциала партнеров современной научно-образовательной среды, направленной на достижение целей программы "Приоритет-2030".

"С запуском сетевых программ усилится подготовка научных кадров по приоритетным направлениям, входящим в программу развития вуза "Приоритет-2030": "Новые материалы и инженерные приложения", "Развитие генетических технологий" и "Природообустройство и биотехнологии", - добавил Репников, его слова приводит пресс-служба БелГУ.