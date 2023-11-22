Власти Липецкой области будут активнее готовить кадры для высокотехнологичных компаний

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что потенциальным инвесторам интересна работа в районах области, где они могут размещать и расширять свои предприятия

ЛИПЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области будут активнее готовить кадры для последующей работы на высокотехнологичных производствах региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов, подводя итоги заседания совета по улучшению инвестклимата и содействию развитию конкуренции.

"В область приходят компании с высокотехнологичными инновационными производствами, и их волнует кадровый вопрос, мы уже начали перестраивать процесс обучения в учебных заведениях и готовить кадры под заказчика", - сказал Артамонов. Он заметил, что потенциальным инвесторам интересна работа в районах области, где они могут размещать и расширять свои предприятия. "Прошу глав муниципалитетов активнее включаться в процесс, причем обеспечивать трудовыми ресурсами необходимо компании, которые платят высокую зарплату - и не в конверте, за этим нужно пристальнее следить", - подчеркнул Артамонов.

В этой связи губернатор также проинформировал, что в настоящее время ведется работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта, который должен быть у каждого муниципалитета. Кроме того, продолжается реализация проекта "Бизнес-куратор", в рамках которого предприниматели могут получать помощь и консультации по всем аспектам своей деятельности, начиная от мер поддержки до согласования архитектурного облика.