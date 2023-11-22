Билеты на поезда ЦППК и "Аэроэкспресс" стали доступны в приложении "Московский транспорт"

В приложение также добавили напоминание о выходе из дома или на остановке

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Билеты на "Аэроэкспресс" и пригородные поезда ЦППК стало возможно приобрести в мобильном приложении "Московский транспорт". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Благодаря отзывам пассажиров после тестирования приложение "Московский транспорт" стало еще полезнее и удобнее. Мы добавили несколько функций: покупку билетов на "Аэроэкспресс" и ЦППК, а еще напоминания о выходе из дома или на остановке. Также полностью изменили дизайн приложения", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.