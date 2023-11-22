Путин поручил усилить ответственность за разглашение сведений из таможенных баз данных

Поручение дано по итогам состоявшегося 25 октября 2023 года совещания главы государства с членами правительства.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение ужесточить уголовную ответственность за незаконное получение и распространение информации, содержащейся в базах данных таможенных органов, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам состоявшегося 25 октября 2023 года совещания главы государства с членами правительства.

"Правительству РФ совместно с Верховным судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ, ФСБ России и МВД России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих усиление уголовной ответственности за незаконное получение, использование или распространение информации, содержащейся в базах данных таможенных органов", - говорится в перечне поручений. Доклад по этой теме президент ждет до 20 декабря 2023 года.

Кроме того, глава государства дал поручение правительству РФ профинансировать строительство служебных жилых помещений для сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) России в непосредственной близости от приоритетных пунктов пропуска через госграницу РФ, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. Это поручение должно быть выполнено к 1 марта 2024 года.

Помимо этого, кабмину поручено обеспечить переход от предоставления информации, содержащейся в базах данных ФТС России, другим органам государственной власти и организациям в соответствии с регламентом к ее предоставлению по запросам таких органов и организаций. Срок выполнения этого поручения - 20 декабря 2023 года.