22 ноября, 16:40

Комитет нижегородского заксобрания поддержал запрет абортов в частных клиниках

Законопроектом предлагалось сократить с 12 до 8 недель срок беременности, при котором возможно искусственное прерывание беременности по желанию женщины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты комитета по соцвопросам законодательного собрания Нижегородской области согласились с предложением запретить проведение аборта в частных клиниках, но рекомендовали не сокращать срок беременности, при котором возможно проведение аборта по желанию женщины, а оставить его прежним - 12 недель. Соответствующее решение региональные парламентарии приняли на заседании.

"Мы предлагаем внести данные поправки в закон с целью снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности", - сказала министр здравоохранения региона Галина Михайлова.

Так, законопроектом предлагалось сократить с 12 до 8 недель срок беременности, при котором возможно искусственное прерывание беременности по желанию женщины. "Мы вчера с общественностью с нашей, с экспертами медицинскими очень долго общались по этой очень серьезной теме, и поправка у нас родилась как раз на основании совместных убеждений друг друга. Смысл ее в том, что срок прерывания беременности по желанию женщины мы предлагаем поправкой оставить как есть в федеральном законодательстве - 12 недель, а не 8, как в данном законопроекте", - сказала председатель комитета по соцвопросам Наталья Смотракова.

По ее словам, такое решение приняли в том числе потому, что 8 недель - это незначительный срок беременности. Она на таком сроке не может быть диагностирована у женщин с различными гинекологическими заболеваниями и патологиями. Кроме того, женщинам нужно больше времени для общения с психологами, социальными работниками или юристами.

В проекте закона отмечалось, что в частных клиниках нет строгого контроля за соблюдением порядка оказания помощи по профилю "Акушерство и гинекология", не проводится консультирование женщины психологом и юристом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки. Также указывалось, что в таких клиниках нет навыков реанимационной и оперативной помощи при возникновении осложнений.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в законодательное собрание региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты. Кроме того, документом предусматривается сокращение с 12 до 8 недель срока беременности, при котором возможно искусственное прерывание беременности по желанию женщины. Депутатам предлагается в дальнейшем направить эту законодательную инициативу в Госдуму.

О вопросе в других регионах

Ранее в Мордовии и в Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам. Глава Крыма отмечал, что в республике не планируют вводить запрет на проведение абортов, но вместе с тем нужна социальная реклама о вреде процедуры как для женщин, так и для российского общества. При этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова высказала ТАСС мнение, что в отказе частных клиник от проведения абортов есть правильные ориентиры, а вывод процедуры из частной практики позволит государству полнее оказывать матерям поддержку, в том числе психологическую. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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