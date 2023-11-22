Протестующие фермеры перекрыли въезд в Кишинев

Позже полицейские сообщили, что шоссе было разблокировано после того, как правоохранители составили протоколы в отношении нарушителей

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Протестующие фермеры заблокировали тракторами въезд в Кишинев на Хынчештском шоссе, чтобы привлечь внимание правительства к своим проблемам.

"Дорожное движение на Хынчештском шоссе, одном из въездов в Кишинев, перекрыто. Мы констатируем, что фермеры, которые объявили акцию протеста на завтра и приехали сегодня из разных населенных пунктов страны в столицу, проигнорировали призывы полиции, которая не потерпит нарушения законодательства", - говорится в сообщении в Telegram-канале инспектората полиции столицы. Позже полицейские сообщили, что шоссе было разблокировано после того, как правоохранители составили протоколы в отношении нарушителей.

Ранее ассоциация "Фермерская сила" сообщила, что намерена провести протест с участием сельскохозяйственной техники в Кишиневе 23 ноября с требованием увеличить поддержку аграрного сектора. Как сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь, на окраинах столицы будет собрано порядка 200 единиц сельскохозяйственной техники, которые организованно проедут по улицам города на площадь перед правительством. Участники протеста требуют от властей ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года, а также падения цен на зерновые.

Этим летом фермеры на тракторах блокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали технику к парламенту и администрации президента. Кроме озвученных сегодня требований они настаивали на ограничениях транзита зерновых с Украины, которые, по их словам, выдавливают местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.