В Испании отменили более 1,5 тыс. поездов из-за забастовки железнодорожников

По информации El Mundo, стачки затронут движение высокоскоростных поездов, а также поезда среднего и дальнего следования

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Испанский железнодорожный оператор Renfe отменил более 1,5 тыс. поездов из-за забастовки 24 и 30 ноября, а также 1, 4 и 5 декабря. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, стачки затронут движение высокоскоростных поездов, а также поезда среднего и дальнего следования. Кроме того, будет отменено почти 1 тыс. грузовых поездов. Забастовка проводится в преддверии длинных выходные в Испании по случаю Дня конституции 6 декабря.

Стачка была организована из-за соглашения между Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) и партией "Левые республиканцы Каталонии", которое предусматривает передачу полномочий над пригородными поездами Каталонии правительству этого региона. Договоренности были достигнуты в рамках переговоров по парламентской поддержке лидера ИСРП Педро Санчеса для переизбрания премьером.