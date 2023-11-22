Премьер-министр Башкирии пригласил американцев жить и работать в республике

Андрей Назаров отметил, что "здесь интереснее работать"

УФА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров пригласил американцев переехать в республику, отметив, что здесь интереснее работать. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании Международной недели бизнеса в Уфе.

"Представляете, какие перспективы открываются у американцев, которые будут жить в России. Поэтому приглашаем, те, кто не успеет приехать, им потом сложно будет, потому что уже другие народы с удовольствием приедут жить и работать. Поэтому подскажите своим землякам, чтобы пока еще есть возможность, двигались в нашу сторону", - сказал Назаров, обращаясь к модератору пленарного заседания Тиму Керби.

Керби отметил, что работа в России позволила ему модерировать крупные экономические форумы. В этом плане его карьера развивается "правильно", добавил журналист.

Пленарное заседание первого дня форума посвящено теме "Послезавтра. Глазами бизнеса". Кроме Назарова на нем выступили представитель Корпорации МСП Андрей Железняков, директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин, и.о. министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь и другие.

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек. В этом году основной темой дискуссий обозначен прогноз на "послезавтра", который должны дать участники мероприятия от профессионального сообщества.