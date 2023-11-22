22 ноября, 16:49,
обновлено 22 ноября, 17:25

Поезд Адлер - Пермь продолжил движение по маршруту после замены поврежденного локомотива

Задержка составила около четырех часов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Поезд №354 Адлер - Пермь, который ранее столкнулся с маневровым локомотивом, продолжил следование по маршруту после проверки технического состояния вагонов и замены поврежденного локомотива. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

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"В 18:43 мск после замены поврежденного локомотива и проверки технического состояния вагонов поезд №354 Адлер - Пермь отправился по маршруту следования", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержка составила около четырех часов. РЖД принимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда, подчеркнули в холдинге.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, "людей обеспечили всем необходимым, раздали одеяла, на следующей крупной станции будет организовано питание".

В РЖД ранее заявили, что столкновение пассажирского поезда Пермь - Адлер с локомотивом в Ульяновской области произошло вследствие грубого нарушения в организации работы станции Бряндино. РЖД начали внутреннюю проверку. 

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Россия
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