В Дагестане открыли дорогу через Харибский перевал

Ранее ее закрывали из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Автодорогу через Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"Оперативными мерами, принятыми обслуживающей организацией Гумбетовский филиал АО "РСУ", открыта автомобильная дорога республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" на участке км 46 - км 60 (Харибский перевал), закрытая ранее из-за снежных наносов", - говорится в сообщении.

Высота Харибского перевала составляет более 2,5 тыс. м над уровнем моря. Гора находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов Дагестана. У подножия Хариба расположены высокогорные села Артлух и Данух. Через Харибский перевал проходит маршрут, по которому перегоняют мелкий рогатый скот на пастбища земель отгонного животноводства и обратно в горы, на альпийские луга.