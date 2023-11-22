22 ноября, 17:14

В Дагестане открыли дорогу через Харибский перевал

Ранее ее закрывали из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Автодорогу через Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"Оперативными мерами, принятыми обслуживающей организацией Гумбетовский филиал АО "РСУ", открыта автомобильная дорога республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" на участке км 46 - км 60 (Харибский перевал), закрытая ранее из-за снежных наносов", - говорится в сообщении.

Высота Харибского перевала составляет более 2,5 тыс. м над уровнем моря. Гора находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов Дагестана. У подножия Хариба расположены высокогорные села Артлух и Данух. Через Харибский перевал проходит маршрут, по которому перегоняют мелкий рогатый скот на пастбища земель отгонного животноводства и обратно в горы, на альпийские луга. 

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