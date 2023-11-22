Питомцы митрополита Тихона прибыли в Крым

В октябре Священный синод РПЦ решил назначить митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, крымским митрополитом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Кота Владыку и пса Хрюнстона перевезли из Псковской области в Крым к их хозяину - митрополиту Тихону (Шевкунову), который возглавил Крымскую митрополию.

Владыка - кот митрополита Тихона жил вместе с митрополитом во время его служения в Псково-Печерском монастыре, одной из крупнейших и древнейших мужских обителей России. У Владыки несколько аккаунтов в социальных сетях: более 4 тыс. подписчиков в Telegram-канале, почти 3 тыс. во "ВКонтакте", на странице кота в Instagram (запрещен на территории России) у Владыки насчитывалось более 16 тыс. подписчиков.

"Сегодня ночью Владыка прибыл на землю Тавриды, теперь он житель Тавриды. Зовут его правда Владыка, потому что он такой важный, очень солидный. Он сам себе выбрал эту кличку, это целая особая история. И с ним еще приехал пес, бульдожка такая. Он маленький, ростом чуть выше кота, он называется Хрюнстон. Должен был называться Уинстон, поскольку англосаксонская порода, но поскольку у нас недружественные отношения, пока он Хрюнстон", - сказал журналистам митрополит.

В октябре Священный синод РПЦ решил назначить митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, крымским митрополитом. Кроме того, он занимал пост игумена Псково-Печерского монастыря. Также митрополит является председателем Патриаршего совета по культуре.