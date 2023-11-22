В ЮНИСЕФ опасаются роста числа случаев детского истощения в Газе на 30%

Вскоре это может перерасти в катастрофический продовольственный кризис, отметила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Нехватка продовольствия может привести к тому, что на 30% больше детей в секторе Газа будут страдать от истощения. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

По прогнозам фонда, число случаев истощения среди детей в секторе Газа может вырасти "почти на 30%", подчеркнула Рассел. Она объяснила, что истощение - это "самая опасная для жизни форма недоедания среди детей".

"Помимо бомбардировок, ракет и обстрелов, чрезвычайную угрозу для детей Газы представляют катастрофические условия жизни. Миллион детей, то есть все дети, проживающие на этой территории, страдают от нехватки продовольствия. Вскоре это может перерасти в катастрофический продовольственный кризис", - заключила она.