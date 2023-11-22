22 ноября, 17:57

На трассе М-5 в Самарской области сняли ограничение на движение автобусов и грузовиков

При этом временное ограничение движения из-за ухудшения погодных условий введено на региональных трассах до 23 ноября

ТАСС, 22 ноября. Ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей сняли на трассе М-5 в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"С 19:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) на [трассе] М-5 сняли ограничения для автобусов и грузовиков", - сообщили в ведомстве.

По данным управления МЧС, движение открыто на участках с 862-го по 945-й км от Новорепьевского до Большой Рязани на территории городского округа Сызрань, муниципальных районов Сызранский и Ставропольский. Также проезд открыт на участке с 945-го по 982-й км от Большой Рязани до Зеленовки, Тольятти, Жигулевска и муниципального района Ставропольский.

При этом временное ограничение движения из-за ухудшения погодных условий введено на региональных трассах до 09:00 (08:00 мск) 23 ноября. Проезд будет закрыт на автодороге Ташелка - Тольятти - Димитровград. 

Теги:
РоссияСамарская область
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