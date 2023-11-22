В Госдуме назвали блокировку Youtube технологически сложно реализуемой

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что одна из причин - отсутствие альтернативы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube до сих пор не заблокирован, так как его блокировку сложно технологически реализовать, особенно при отсутствии альтернативы. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на панельной дискуссии "В информационной войне все средства хороши?", которая прошла в рамках международного форума "Диалог о фейках", организованного АНО "Диалог регионы".

"Те, кто говорят, что давайте сегодня YouTube заблокируем, просто не понимают, о чем они говорят. Я бы с удовольствием сам был бы в первых рядах и кричал бы на эту тему, но сегодня это технологически очень сложно реализуемо. Именно поэтому до сих пор YouTube не заблокирован", - подчеркнул Горелкин.

Он добавил, что, например, для блокировки Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) был повод и поэтому соцсеть была заблокирована. По словам Горелкина, после этого решения "социальные эффекты были минимальные".

"Что касается YouTube - да, альтернативы нет, невозможно за год построить нормальную альтернативу. <…> Мы должны быть лучше, чем YouTube сегодня, если мы хотим построить альтернативу. Нужно предлагать лучшие условия блогерам, нужно отказаться от рекламы. <…> Конечно, наверное, это выглядит экономически не очень эффективно, но это надо делать", - добавил Горелкин.