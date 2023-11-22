22 ноября, 17:36

Госсовет Чувашии попросил ужесточить требования к передвижению мотоблоков

Изменения предлагается внести в правила дорожного движения.

ЧЕБОКСАРЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Государственный совет Чувашии направил обращение первому заместителю председателя правительства России Андрею Белоусову об ужесточении требований к передвижению мотоблоков по автодорогам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парламента региона.

"Мы предлагаем урегулировать правовой статус мотоблоков и лиц, управляющих ими, а также ужесточить требования к передвижению мотоблоков по автодорогам и приравнять их к транспортным средствам. <…> Главным результатом <…> должно стать сохранение здоровья и жизни людей", - цитируют в сообщении спикера Госсовета Чувашии Леонида Черкесова.

Уточняется, что изменения предлагается внести в правила дорожного движения. "В правоприменительной практике отсутствует единая позиция по квалификации нарушений лицами, управляющими мотоблоками, допустившими нарушения <…> на дорогах общего пользования, в результате чего <…> действия в одних случаях приравниваются к действиям пешехода, а в других <…> - как действия водителя. <…> Обращение подготовлено в целях выработки единого подхода к порядку привлечения <…> к административной ответственности", - отмечается в обращении, опубликованном на сайте парламента.

Глава комитета Госсовета Чувашии по жилищной политике и инфраструктурному развитию Игорь Моляков подчеркнул на сессии, что ежегодно в России с участием мотоблоков происходит свыше 200 дорожно-транспортных происшествий. По его словам, мотоблок не должен передвигаться по дорогам общего пользования.

"Однако жители сельской местности пренебрегают безопасностью и используют мотоблоки для повседневных поездок. Нередко поездки совершаются в состоянии опьянения. Движение мотоблоков по дорогам общего пользования создает помехи другим участникам движения, что становится причиной дорожно-транспортных происшествий", - пояснил депутат. 

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