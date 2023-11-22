22 ноября, 17:49

В Кировской области ограничили движение грузовых автомобилей на региональных дорогах

До этого также движение ограничили из-за сильного снегопада на участке федеральной трассы P-243 от Кирова до границы с Пермским краем

ТАСС, 22 ноября. Движение транспорта весом более 3,5 т ограничили на региональных и межмуниципальных дорогах Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня с 20:00 распоряжением регионального Минтранса введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств более 3,5 т на дорогах регионального и межмуниципального значения области. Ограничение действует до 20:00 23 ноября", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее движение грузового транспорта ограничили из-за сильного снегопада на участке федеральной трассы P-243 от Кирова до границы с Пермским краем. Ограничение действует до 12:00 23 ноября. 

Теги:
РоссияКировская область
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