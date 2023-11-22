22 ноября, 17:53

В Нижнем Новгороде открылся проект "Академия первых"

Подростки смогут принимать участие в авторских мастерских от наставников, проходить онлайн-курсы и совершенствовать мягкие навыки

ТАСС, 22 ноября. Проект "Академия первых" открылся в Нижнем Новгороде на площадке Академии Маяк имени А. Д. Сахарова. В церемонии открытия приняли участие более 100 школьников и студентов среднего профессионального образования от 14 до 17 лет, сообщает пресс-служба "Движения первых".

"Каждый подросток в нашей стране от 14 до 17 лет сможет освоить различные общеразвивающие программы. Уже в начале следующего года "Первые" получат доступ к 10 онлайн-курсам, посвященным развитию мягких навыков. Кроме того, совместно с ведущими компаниями страны мы представим очные образовательные и профориентационные программы, которые помогут ребятам своими глазами увидеть внутреннюю жизнь предприятий и на время обучения стать частью профессиональной команды", - сказал председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

Участие в активностях "Академии" станет формой поощрения лучших участников "Движения первых". В проекте подростки смогут принимать участие в авторских мастерских от наставников, проходить онлайн-курсы, совершенствовать мягкие навыки, а также более детально знакомиться с ценностями "Движения". Также школьники и студенты примут участие в совместных программах с ведущими компаниями России, университетских сменах, а также в образовательных треках крупнейших молодежных событий России. "Такой комплексный подход даст ребятам возможности для саморазвития и самовоспитания, позволит участвовать в мероприятиях всероссийского масштаба и поможет развивать и масштабировать собственные проекты", - отметили в "Движении первых".

Кроме того, на церемонии открытия "Академии первых" начался прием заявок на авторские мастерские. В частности, в феврале следующего года их проведут известный актер и режиссер Владимир Машков, ректор Президентской академии (РАНХиГС) и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также проректор Мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - страна возможностей" Мария Афонина. Помимо этого, совместно с ведущими компаниями страны "Движение первых" организует очные образовательные программы, которые помогут ребятам увидеть внутреннюю жизнь компаний и на время обучения стать частью профессиональной команды. Также в 2024 году в рамках каждого форума "Академия первых" планирует организовать отдельный образовательный трек по наставничеству для разных возрастных групп "Вдохнови и поддержи".

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Делегаты утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. 

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